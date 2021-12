Congreso elimina definitivamente artículo que afectaba libertad de prensa

La plenaria del Senado de la República eliminó el polémico artículo, incluido en la Ley Anticorrupción, que había sido calificado como un golpe a la libertad de expresión. En el informe de conciliación que votó esta corporación se excluyó ese tema.



El polémico artículo planteaba prisión o multas para quienes realizaran denuncias de corrupción contra funcionarios o ex funcionarios públicos.



“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal” señalaba el artículo.

El presidente del Senado Juan Diego Gómez durante la sesión de este jueves indicó que dicho artículo no hizo parte del informe de conciliación.



“Tanto el artículo 65 como el 68 no habían tenido acuerdo en la conciliación, por lo tanto no se incluye en el informe de conciliación ni en la ponencia, quedan excluidos esos dos artículos”, indicó Gómez.