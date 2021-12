El error que cometió Hinestroza y alguna vez pasó en pleno Mundial

Deportes Tolima derrotó al América 0-1 en Cali por la fecha 5 de los cuadrangulares. Con este resultado puso un pie en la final y solo le basta un empate contra Alianza Petrolera en la última fecha para poder defender su título. Luego de terminar el partido en el Pascual Guerrero llegó la polémica.

Jhon Hinestroza en menos de 2 minutos amonestó a William Parra dos veces. Primero lo hizo a los 82:20 y luego a los 83:48. No se pudo explicar por qué no sacó la tarjeta roja tras la segunda amarilla. Al parecer el árbitro se confundió y no lo hizo.

En redes sociales se comenzó a especular que el América podría demandar el partido e incluso pelear por los puntos. Sin embargo, este error arbitral solo tiene que ver con el juez central y no con el Tolima que no tiene nada que ver en el asunto.

No es la primera vez que esto ocurre. La más recordada se produjo en plena Copa del Mundo del año 2006. El inglés Graham Poll amonestó tres veces a Josip Simunic de Croacia. En la segunda amarilla no le sacó roja y hasta la tercera lo expulsó.

Ese día el partido finalizó 2-2 y no hubo ninguna consecuencia en cuanto al partido como tal. Poll no volvió a dirigir ningún partido más en el Mundial por esa distracción.