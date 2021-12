Denunciando 'maltrato', Edward Rodríguez renunció al Centro Democrático

El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Edward Rodríguez, presentó su renuncia a ese partido, tras considerar que la colectividad se ha desdibujado y ya él no se encuentra representado en esta. El congresista hace unos meses denunció haber sido 'vetado' de la lista de precandidatos presidenciales del uribismo.

"Durante más de 21 años he construido uribismo alrededor de las tesis de la seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. En el 2013 iniciamos el sueño de construir el partido Centro Democrático, sueño que desafortunadamente y tristemente se ha venido desdibujando y ya no me representa", aseguró quien iba a aspirar al Senado el otro año.

Justamente, según criticó el propio Rodríguez, "el Comité de Ética y las directivas del partido me otorgaron el Aval para ser senador de la República; ese mismo comité que hace un par de meses me negó la oportunidad de participar en una encuesta y ser precandidato. Por esta razón he tomado la decisión de renunciar al partido, y seguir sirviéndole al país desde donde la ciudadanía quiera".

Justamente, en una carta dirigida al expresidente y líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe, Rodríguez confirma que la principal razón de su salida es el trato que recibió al intentar ser precandidato presidencial. "La dignidad no se negocia. Fui maltratado por un 'Comité de Ética' que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. La falta de palabra por parte de las directivas del partido, el constante maltrato y el desdén por la tesis que nosotros mismos hemos construido, me obliga a replantear mi camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo".

El aún congresista dijo estar tranquilo en cuanto a su trabajo legislativo de cara a la ciudadanía. "A los más de 105.623 ciudadanos que son mis jefes y me dieron la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes, les agradezco. Los puedo mirar a los ojos y decirles, con plena tranquilidad, que les cumplí en todo lo que prometimos. Luché contra la corrupción, acabé con el cartel de la toga, hice las leyes ambientales más importantes del país", concluyó.