Perro robot se mueve al ritmo de los Rolling Stone

Los robots de Boston Dynamics no paran de sorprender al mundo con sus capacidades y justamente, la compañía presentó un video en el que queda claro que el avance en sus movimientos y fluidez cada vez son más precisos.

Justo para conmemorar el aniversario 40 de la canción 'Tattoo You', la emblemática banda compartió a través de sus canales digitales la publicación de un video en el que se ve al famoso Boston Dynamics bailar al ritmo de los Rolling Stone.

Cabe destacar que según la revista The Rolling Stones, "Spot Me Up" se convierte en la primera vez que Boston Dynamics emplea la tecnología para recrear un video musical.

En el tributo, se ve al robot mover los brazos de forma coordinada con la banda mientras, iguala los movimientos de los labios para parecer que está cantando. A continuación el video.