MinDeporte: "Lo del ascenso debe castigarse, no se puede premiar la trampa"

No paran los comentarios desde todas las partes por el escándalo en el Torneo Colombiano, que terminó con el polémico ascenso de Unión Magdalena tras vencer en los últimos minutos a Llaneros, en un duelo donde los jugadores del equipo de Villavicencio no hicieron mayor esfuerzo en no dejarse ganar.

En lugar de felicitaciones para el Unión por su cupo en la Liga Colombiana el próximo año, las redes sociales se llenaron de críticas contra el partido de la B por el insólito gol en los minutos finales en el estadio Macal de Villavicencio.

Hasta el minuto 90+5, Llaneros le ganaba a Unión Magdalena por 1-0 y con ese resultado Fortaleza era el equipo que ascendía a Primera. No obstante, en ese momento llegó el primer gol del 'Ciclón' y empate parcial.

El escándalo llegó al minuto 90+6. Unión Magdalena comenzó a atacar, pero de manera insólita los jugadores de Llaneros no se mostraron defensores.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro Guillermo Herrera habló sobre lo sucedido y rechazó de manera contundente la situación, a la vez que insistió en que el caso debe investigarse y tomar medidas urgentes.

"Estoy sorprendido e indignado, quedé estupefacto, muy triste, como la mayoría de todos los colombianos cuando vemos esta burla a la sociedad, esto es reprochable e inaceptable, debe ser castigado, no se puede premiar la trampa en el mundo", dijo.

"Es muy harto estar hoy hablando de este escándalo cuando deberíamos estar promocionando el gran desempeño que tuvo Colombia en los Juegos Panamericanos Junior", añadió.

Herrera destacó que desde el Ministerio del Deporte están tomando medidas y haciendo un acompañamiento para que en la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol se tomen decisiones sobre lo sucedido.

"Lo primero que hicimos fue comunicarnos con el presidente de la Dimayor para pedirle que active los comités disciplinarios, obviamente respetando el debido proceso, pero necesitamos tener una solución rápida y un correctivo rápido. Quedo muy preocupado", señaló.