Rolo Flórez, DT de Fortaleza: "No me da vergüenza llorar, me siento robado"

"Somos como sociedad corruptos", fueron, entre otras, las duras palabras con las que el técnico de Fortaleza, Nelson 'Rolo' Flórez, se dirigió a lo sucedido este sábado en el Torneo Colombiano.

Fortaleza perdió y el 'Rolo' Flórez no fue ajeno a esto, el técnico del cuadro bogotano fue autocrítico y dijo que su equipo no cumplió la tarea, pero esto no es excusa para vivir una derrota más allá del fútbol como la que se vio en la última fecha de los cuadrangulares de la B.

"No es lo mismo ser honesto que íntegro, lo que ha pasado acá, lo que menos tengo que hablar es de lo que pasó en el juego. Somos como sociedad corruptos, eso habla mal del corazón, vale la pena hacer las cosas bien, Fortaleza ha hecho las cosas bien", dijo.

"Hoy estoy de acuerdo, no cumplimos con la tarea, pero más allá de eso, uno no puede jugar con los sueños de los jugadores. Los sueños de los jugadores se vieron truncados por la corrupción de este país", añadió.

"Quiero dejar un mensaje claro para la sociedad, estamos educando, no puede ser que en un partido como hoy se vaya así solo porque alguien tomó la decisión de dejar pasar, y se va toda la ilusión de jugadores que han sido transparentes y honestos", continuó.

Entre lágrimas, el técnico no pudo evitar sentirse desilusionado por no conseguir el ascenso con Fortaleza, pero más allá del resultado, aseguró textualmente que se sintió robado.

"Vamos a iniciar haciendo las cosas bien, no solo del fútbol base sino del fútbol profesional. No me da vergüenza llorar porque me siento robado, podemos perder, pero no de esa manera", afirmó.