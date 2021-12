Winner Anacona renueva un año más con el Arkéa Samsic

El colombiano Winner Anacona dijo sentirse "contento y motivado" tras prolongar su contrato con el Arkéa-Samsic por una temporada más, por lo que seguirá tratando de ayudar a su compatriota Nairo Quintana en las principales carreras del calendario.

Anacona, ganador de etapa de la Vuelta a España en 2014, de la general en la Vuelta a San Juan en 2020 y del Trofeo Andratx-Mirador des Colomer en Mallorca esta temporada, continuará en la escuadra francesa un año más, después de algunas interrogantes sobre esa posibilidad.

"Seguir en el Arkea es una gran alegría, sobre todo porque el 2022 será una temporada importante para todos, y también especialmente para mi porque me da la oportunidad de continuar mi carrera en el ámbito profesional. Agradezco a los directores deportivos y a Emmanuel Hubert, director general, que me hayan elegido para renovar mi contrato", dijo el ciclista boyacense.

El objetivo de Anacona será seguir ayudando a los líderes del equipo y tratar de aprovechar alguna oportunidad para ampliar su palmarés.

" Mi deseo es seguir ayudando al equipo Arkéa-Samsic a crecer, a alcanzar nuevos niveles. Estoy feliz, contento y motivado para 2022. Me siento bien dentro del equipo, que me recibió con los brazos abiertos a finales de 2019. He visto crecer esta formación durante dos años. No veo la hora de que empiece la temporada 2022 para seguir apoyando a Arkéa-Samsic en su constante progresión hacia el máximo nivel ".