Consejos prácticos para proteger sus tarjetas en las compras de fin de año

La pandemia del coronavirus cambió por completo la forma de vivir, incluso la de comprar. Aumentando el comercio electrónico y la venta por internet. Y esto ha traído el incremento de robos de tarjetas en la red.

Por esta razón, es importante tener claros algunos tips al momento de hacer compras por internet y tener la plena seguridad que realizará operaciones de forma segura:

1. Compre en sitios seguros: Ingresa a webs oficiales y realiza tu compra con tranquilidad. Certifícate que la página comience con HTTPS.

2. Evite abrir link desconocidos: No des clic en enlaces extraños de SMS o mails. Son muy tentadores, pero puedes terminar dándole acceso a tu información financiera.

3. No use una red Wi-Fi pública: Evita usar este tipo de redes, ya que no es segura. Procura utilizar una VPN y así navegar con tranquilidad.

4. Desactive la opción de recordar contraseña: En caso sufras de un robo de tu celular o laptop no habilites esta opción. El ladrón con un solo clic podrá acceder a todos tus datos.

5. Cambie sus contraseñas con regularidad: Hacer esto cada cierto tiempo, por ejemplo, cada dos meses, ayudará a reforzar la seguridad de tus cuentas.

Sin embargo, no solamente debes cuidar tus tarjetas de un robo cibernético; también lo debes hacer en tu rutina diaria. Por eso te compartimos otra lista de consejos a tomar en cuenta:

1. No retire montos de dinero elevados: No saques grandes cantidades de dinero en cajeros, pues puede resultar peligroso. Tampoco retires efectivo en altas horas de la noche.

2. Revisa tus movimientos bancarios: Es importante que hagas esto con regularidad, así podrás detectar a tiempo transacciones que no hayas realizado con tu tarjeta.

3. Active los mecanismos de seguridad: Los bancos envían mensajes de confirmación cada vez que realizas una compra con tu tarjeta. Activa esta función para un mayor control.

4. Guarde tus contraseñas en un sitio seguro: Anota todas tus claves en un lugar seguro y en el cual solo tú tengas acceso. De lo contrario, puedes ser víctima de robo.

5. Nunca pierda de vista tus tarjetas: No dejes de prestarle atención a tu tarjeta ni permitas que se la lleven a otro lugar para realizar un cobro.

Siguiendo estos consejos tus tarjetas permanecerán protegidas. También, evalúa contratar un seguro de tarjetas, ya que siempre es bueno prevenir y contar con uno.

