COVID en Reino Unido: regresa uso de tapabocas y pruebas PCR a viajeros

Los tapabocas volverán a ser obligatorios en comercios y el transporte público en Inglaterra a partir del martes, cuando también se exigirá una prueba PCR a todos los viajeros a su regreso del extranjero, como parte de las medidas contra la variante ómicron del coronavirus, indicó el Gobierno británico.

Las naciones de Escocia y Gales e Irlanda del Norte ya aplican la normativa, mientras que Inglaterra -el territorio más poblado, con 56 de 77 millones de habitantes que tiene el Reino Unido- había eliminado todas las restricciones sociales el pasado julio.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, indicó que "está previsto que las normas para la cobertura facial entren en vigor el martes", de forma "temporal y provisional", al menos hasta que la estrategia se revise dentro de tres semanas.

Por otra parte, los viajeros inmunizados tendrán que hacerse prueba PCR antes del fin del segundo día de su llegada, y confinarse hasta confirmar que no tienen el virus. Las exigencias no cambian para los no vacunados y todos los positivos deben hacer una cuarentena de diez días.

Los nacionales o residentes británicos que lleguen de uno de los diez países africanos considerados de riesgo -cuyos ciudadanos no pueden viajar a este país-, deben confinarse en un hotel designado, pagando los costes.