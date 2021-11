Debate en el Centro Democrático:¿Publicar o no resultados de la encuesta?

El pasado lunes 22 de noviembre, el Centro Democrático publicó el resultado de la encuesta que arrojó cómo ganador a Óscar Iván Zuluaga, quien de está manera, se convirtió en el candidato de la colectividad de Gobierno.



Ese día, si bien se dio como ganador de la encuesta a Óscar Iván Zuluaga, no se publicó el resultado total de la misma. Es decir, no se supo el porcentaje que obtuvo cada precandidato.

Puede leer:

Al ser consultada ese mismo día, la directora del Partido, Nubia Stella Martínez, explicó que no se hizo porque los candidatos habían acordado hacerlo así.



“Yo he dicho siempre que el Partido lo que ha sido en este proceso es un notario. Ellos se ponen de acuerdo en todo, son reglas que ellos han construido (…) entonces el viernes que estábamos revisando cómo iba a ser, a qué horas (…) todos estos elementos de organización, y de abrazo y de compañía, pues dijeron nos gustaría que fuera solamente uno, porque todos han sido iguales, porque todos han trabajado lo mismo, todos han tenido maravillosas propuestas”, respondió a periodistas Martinez el día lunes.



Sin embargo, en las últimas horas se ha suscitado una polémica en redes sociales y el llamado de la senadora María Fernanda Cabal, quien era precandidata, a que se revele la totalidad de los resultados.



“TODO debe hacerse público, por respeto a los electores: 1)La muestra 2)Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría.¿Ya publicaste tus millonarios contratos, Natalia?”, dijo la senadora Cabal.



El comentario de Cabal se dio en respuesta a un trino de Natalia Bedoya, quien mencionó un mensaje del senador Ernesto Macías diciendo: “Así es. Que se haga público que el ganador dobló al segundo puesto en la encuesta”.

Lea también:

El senador Ernesto Macías, en redes sociales, había solicitado hacer público los resultados.



“Para que los colombianos conozcan todo el proceso de selección de la candidatura presidencial del @CeDemocratico, solicito a las directivas del Partido hacer públicos oficialmente los resultados de las encuestas, las firmas que las realizaron y la auditoría que verificó”.