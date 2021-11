“No nos convence el Acuerdo”: Mendieta y Pinchao

Se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz suscrito entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, tras cinco décadas de violencia que azotara a nuestro país, donde la violencia cobró miles de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Así mismo, fueron miles los colombianos que padecieron el flagelo del Secuestro. Tal es el caso del Subcomisario Jhon Frank Pinchao Blanco, quien fue plagiado por la guerrilla de las FARC el 1 de Noviembre de 1998, durante el ataque propiciado por la insurgencia el cual duró alrededor de 12 horas. Pinchao fue retenido con otros 60 policías.

Posteriormente Pinchao se fugó el 27 de Abril de 2007, caminando por más de 12 días por la selva, logrando alcanzar su liberad. Ante la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo, el Subcomisario Pinchao afirmó: “los resultados de la firma del acuerdo no son los que se esperaban, porque tres de los negociadores retomaron las armas y dos guerrilleros más, desertaron del proceso de paz y siguen cometiendo delitos de lesa humanidad”.

Por su parte, el Mayor General (R) Luis Herlindo Mendieta Ovalle, quien ha sido el Oficial de más alto rango secuestrado, en el marco del conflicto armado, expresó su desacuerdo por la firma del acuerdo de paz: “En mi caso personal no estoy de acuerdo con la Firma del acuerdo porque las FARC no han aportado la verdad, no se les ha aplicado justicia, en medidas de reparación no hay nada, e igualmente hemos sido excluidos y mucho menos hemos tenido representación”.

Entre tanto la conmemoración de los cinco años del acuerdo, contará con la presencia del Secretario General de la ONU António Guterres.