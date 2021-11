StartCo, la subasta de startups más importante de la región en Barranquilla /

StartCo reunió a líderes y emprendedores de Medellín en 2019 y superó todas las expectativas. Además, dejó un precedente en la región como un espacio dinamizador del ecosistema de emprendimiento.

Le puede interesar:

Llegará este 25 y 26 de noviembre a Barranquilla para superar el éxito obtenido en sus anteriores versiones, con la ayuda de inversionistas y expertos emprendedores como: Pier Paolo Barbieri – CEO & Fundador de UALÁ (ARG), Andrés Bilbao – Co Fundador de Rappi (COL), Daniel Bilbao – Fundador de Truora (COL), Rodrigo Sánchez – Co Fundador de LaHaus (MEX), Santiago Botero – Fundador de Finsocial (COL), Omar Téllez – Co Fundador de Moovit (COL), entre otros.

Barranquilla se convierte en el nuevo destino de esta importante subasta de Startups, creada por Starter Company, gracias a su impacto en el ecosistema de innovación con alcance internacional, sumado a las condiciones de su ambiente de negocios y liderazgo en la gestión pública, que le permiten transmitir confianza a entidades nacionales y extranjeras.

Tras la realización de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en esta ciudad, dicho organismo multilateral le concedió a la ciudad un crédito por $250 millones de dólares, el mayor que ha otorgado a una ciudad de los países andinos.

Le puede interesar:

Adicionalmente, Barranquilla recibió $15 millones de dólares de recursos de donación de países miembros del Banco (primer préstamo con respaldo soberano que recibe una ciudad colombiana, cuyos recursos serán invertidos en proyectos de desarrollo que impulsarán una reactivación económica).

“Para esta edición de StartCo Caribe en Barranquilla esperamos alrededor de 5.000 asistentes de los cuales aproximadamente el 50% llegarán de otras ciudades del país y América Latina, que contribuirá a la economía de la ciudad y el país aproximadamente en $4.500 millones de pesos en ingresos”. asegura Tomas Ríos Múnera, director general & Co fundador de Starter Company.

El evento propone activar y potencializar todos los sectores económicos de la región y dinamizar las oportunidades de los emprendedores de la ciudad y el país, pues cuenta con una convocatoria abierta de startups sin costo, que a la fecha lleva más de 450 startups inscritas, pero solo 216 tendrán punto de contacto en el evento y podrán tener acceso a networking y a los más de 160 inversionistas, empresarios y directivos que asistirán al evento.