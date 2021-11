Día de la TV: Conozca los programas más buscados por los colombianos /

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Televisión, y por ello, Google dio a conocer la lista de telenovelas, series y otros programas de la pantalla chica más buscados por los colombianos.

De acuerdo con Google Trends, estos son los programas más buscados en Google, en Colombia desde el año 2004, es decir, desde que se tiene registro de las consultas realizadas en el buscador.

En cuanto a las telenovelas colombianas más buscadas, la lista la encabeza 'Sin senos sí hay paraíso', en seguida de la clásica historia de Fernando Gaitán, 'Yo soy Betty, la fea'. En el tercer lugar se ubica la serie de RCN 'Enfermeras', así como 'La ley del corazón' y en quinto lugar 'La reina del flow' del canal Caracol.

En cuando a producciones internacionales, un clásico del humor es la favorita de los colombianos, 'El Chavo del Ocho', seguida de la producción anime 'Naruto' y sorprendentemente 'La Rosa de Guadalupe' supera a 'Los Simpsons' y 'The Walking Dead'.

En cuanto a comedias en inglés la número uno es 'The Big Bang Theory' enseguida del clásico de los novena 'Friends'. En tercer lugar 'iCarly', le sigue la popular 'Sex and the City' y el top cinco lo completa 'Hannah Montana'.

'Los Simpsons' es el programa de tv animado más buscado, seguido de 'Bob Esponja', 'El increíble mundo de Gumball', así como 'Futurama' y 'Rick y Morty'.

En series de anime, el número uno es 'Naruto: Shippuden', seguido por los tres Dragon Ball (Z, Ball Super y Ball GT), completando el top cinco 'Bleach'.