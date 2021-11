Sin el goleador: Fernando Uribe es baja en Millonarios contra Nacional

Se acercan los esperados cuadrangulares semifinales, pero antes se debe disputar un partidazo en el cierre del todos contra todos de la Liga Colombiana. Millonarios visita en Medellín a Atlético Nacional, pero lo hará sin su goleador, Fernando Uribe.

El equipo de Alberto Gamero no podrá contar con su goleador, que actualmente pelea por el Botín de Oro de la Liga, producto de una lesión, lo que significa que el clásico no tendrá ley del ex por parte de Fernando Uribe.

Le puede interesar:

El atacante se lesionó durante la práctica y no podrá hacer parte del clásico de este domingo, durante la gran fecha de cierre del todos contra todos.

"Fernando Uribe presentó, en entrenamiento, un esguince grado 1 de su tobillo izquierdo. Ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución", informó el club.

Uribe actualmente tiene 9 goles en su campaña, al igual que Jefferson Duque, capitán de Atlético Nacional; el clásico del domingo significará una oportunidad para que el jugador 'verdolaga' se ponga al frente en la lucha por el Botín de Oro.

Al igual que la pelea por el goleador del torneo, Millonarios y Nacional se juegan otra cosa en cancha. La punta de la reclasificación es el objetivo y quien gane se podría quedar con el primer lugar de la tabla, importante a la hora de definir los cupos de Colombia para torneos internacionales.

El partido por la fecha 20 de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional y Millonarios se vivirá desde las 3:30 de la tarde este domingo, con transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.