Los milagrosos resultados que debe esperar Santa Fe para clasificar

Santa Fe tenía la oportunidad de quedar octavo al final de la fecha 19 si le ganaba a Once Caldas en Manizales. Sin embargo, el 'blanco-blanco' se impuso 2-1 y dejó al equipo bogotano al borde del precipicio. Con todos los resultados que se dieron los 'leones' aún tiene una opción de clasificar.

Grigori Méndez llegó al equipo en la fecha 7 cuando el equipo ocupaba el puesto 18 en la tabla de posiciones bajo el mando de Harold Rivera. En todo el torneo jamás se ha podido meter a los ocho, aunque llegó a estar en el lugar 9 en algún momento.

Los capitalinos reciben a Águilas Doradas en la última jornada y por supuesto lo primero que debe hacer es ganar. Los 10 partidos de la jornada 20 se disputarán el domingo a las 3:30 pm. Actualmente, Santa Fe es puesto 12 con 25 puntos.

Aparte de su resultado Santa Fe depende de otros 5 partidos y se tienen que dar sí o sí todos estos resultados. Lo primero es que Envigado pierda en casa ante Huila o si empata los de Grigori Méndez deben ganarle por más de 3 goles Águilas. Luego que Jaguares no gane en su visita Patriotas, que Bucaramanga no gane en Bogotá ante Equidad y que América no consiga tres puntos en Pereira.

Con esos resultados Santa Fe superaría a esos 4 equipos. Pero también debe poner los ojos en el resultado del Medellín que visita al Pasto. Santa Fe y DIM tiene 25 puntos, pero los bogotanos tiene diferencia de gol 0 y el 'poderoso' de -1. Santa Fe deberá mantener esa diferencia en caso que el DIM también triunfe. La tarea es casi imposible, pero la matemática lo puede todo.