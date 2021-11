Consumir café y té podría prevenir los derrames cerebrales y la demencia

Científicos chinos de la Universidad médica de Tianjin realizaron un estudio que evidenció los beneficios que trae consigo la ingesta de dos tazas de café y té al día. Para esto, se incluyeron 50.000 británicos de entre 50 y 74 años, a los cuales se les analizó su salud y precisamente el hecho de beber bebidas calientes.

Es de mencionar que se sumaron voluntarios a esta investigación, a los que no se les dio seguimiento durante un periodo de diez años para verificar si bebían la misma cantidad de té o café y tampoco se les preguntó si agregaban leche o azúcar a estas bebidas.

Le puede interesar:

Con base en este estudio, se concluyó que los participantes que bebían dos tazas de café y dos tazas de té al día tenían un tercio menos de probabilidades de sufrir un derrame cerebral y sus probabilidades de desarrollar demencia era un 28% más baja.

"Nuestros hallazgos sugieren que el consumo moderado de café / té por separado o en combinación, se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular y demencia", explican el estudio dirigido por el doctor Yuan Zhang.

No obstante, los investigadores no descartaron que los hallazgos podrían haber sido fruto del azar, por lo que el vínculo más claro era para bebidas calientes, ya que los participantes que bebieron café y té se compararon con los que no consumieron bebidas calientes.

Con base en lo anterior, expertos particulares consideran que el estudio no pudo probar que beber café o té evite la demencia y los accidentes cerebrovasculares, sino que es sólo un vínculo que se encontró en la investigación.