Valenciano aclaró la situación que vivió en El Vbar: "Es un medicamento"

"Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes, en ciertos momentos del día me los tengo que tomar y no todas las veces me caen de la mejor manera. Entonces me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que lo tengan en cuenta", dijo Iván René Valenciano En El Vbar.

En las últimas horas el exfutbolista fue tendencia por diferentes noticias en la web donde se preguntaban si había estado borracho en pleno programa del miércoles 17 de noviembre. "Son unos medicamentos que llevo tomando hace unos 3 años. No sé si ustedes saben que a mí me dio un infarto, me encontraron una enfermedad que se llama trombocitosis esencial, a raíz de eso mantengo medicado todo el tiempo", agregó Valenciano.

El 'bombardero' también aseguró: "la vida privada es la vida privada. Uno no puede estar diciendo que 'es que yo tengo esta enfermedad, que me dio un infarto'. Yo no puedo estar aclarando todo el tiempo esa circunstancia. Ya llevo un tiempo con esta condición. Es más, si no me tomo el medicamento en cierto tiempo por ejemplo en un mes me muero enseguida".

Por último, Iván René Valenciano contó lo que está haciendo para mejorar la situación: "Lo que estamos intentando hacer es que nos perjudique lo menos posible y lo que hacemos en mi trabajo".