Tensión e incertidumbre por las marchas del 15N en Cuba

El activista Yunior García, del grupo Archipiélago, desconvocó la marcha que estaba prevista para este 15 de noviembre en varias ciudades de Cuba en contra del gobierno y exigiendo el cumplimiento de la democracia y los derechos humanos.

García informó que temé por la seguridad de los manifestantes y en cambio va a marchar en solitario por La Habana. A pesar de eso, denunció que ha recibido amenazas y ahora teme por su libertad.

"A mí me interrogó la seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para que cárcel voy a ir. Me dijeron que no me van a permitir marchar de la forma en la que lo estoy planteando", expresó García a CNN.

Archipiélago insiste en que la marcha ya no va, pero hay muchos sectores que la apoyan. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp se sigue difundiendo información para la asistencia y para salir en contra del régimen, por lo que incrementa la tensión sobre lo que pueda pasar en la isla el lunes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que estará monitoreando y hará rendir cuentas a quienes violen los derechos humanos en la isla. La subsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, hizo un llamado al gobierno para que permita las protestas pacíficas y manifestó que pueden venir sanciones.