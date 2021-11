Mostrando su cuerpazo, Sara Corrales comentó el top 5 para ser fitness

La hermosa actriz y modelo colombiana Sara Corrales compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve lo tonificado de su cuerpo por cuenta de su disciplina en en el gimnasio.

La mujer posteó en su cuenta de Instagram una foto en un pequeño short y con un esqueleto ombliguero que deja ver su marcado abdomen.

La mujer, escribió junto a la fotografía lo que sería sus consejos para ser constante con el entrenamiento:

"5 tips para verte fit: 1. Ponte un objetivo claro. Qué quieres lograr? Cómo te quieres ver? Cuánto quieres subir de músculo? Cuánto quieres bajar de grasa?

2. Visita un nutricionista que te enseñe qué comer. El 90% de la población no tiene la menor idea de comer saludable y cómo combinar los grupos alimenticios y en qué cantidades. 3. Encuentra el deporte que realmente te apasiona. Así no va a ser un “sacrificio” practicarlo.4. Organiza tu tiempo, planifica! No dejes a la surte tu tiempo para entrenar. 5. Recuerda disfrutar el proceso! Nada llega de la noche a la mañana. Pero día a día vas a ir acercándote a tu meta".

En tan solo un día la imagen logró cerca de 90.000 likes en Instagram