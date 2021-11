Criticas y halagos a paisa por curvilíneo cuerpo con tan solo 18 años

Juanita Gómez es una influenciadora que ha obtenido miles de vista por cuenta de su contenido en la red social Tik Tok, en la que deja ver su exuberante cuerpo. Pero las críticas surgieron cuando la joven afirmó que tan solo tiene 18 años.

La paisa que vive actualmente en Medellín se pronunció sobre ello en un video: No entiendo por qué el tema de mi edad la gente la pone ahí, yo sé que me veo más grande, yo sé que me veo más grande, yo sé que me veo mayor, pero sí tengo 18 años”.

La mujer ha afirmado que, a la par de los halagos, también le llegan menajes en que la critican por haberse operado a tan temprana, pues aseguran que Gómez tiene aumento de senos y se mandó a marcar el abdomen, entre otras intervenciones.

Estas son algunas de sus publicaciones en su cuenta de Instagram y Tik Tok que dejan ver su exuberante cuerpo: