Alfredo Saade será precandidato presidencial por el Pacto Histórico

A través de su cuenta de Twitter, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro anunció que el líder cristiano Alfredo Saade ha reversado su decisión de retirarse del Pacto Histórico, y regresa para competir entre la baraja de precandidatos, para llegar a la Casa de Nariño en el 2022.

"Con Alfredo Saade. En nombre del movimiento evangélico progresista decide su inscripción como precandidato presidencial en el Pacto Histórico. Claro que un Pacto es también con las diferentes creencias religiosas de Colombia", manifestó el líder de la Colombia Humana.

Le puede interesar:

- "No podemos seguir huyéndole a la historia": renace Salvación Nacional

- Fico Gutiérrez y Alejandro Gaviria se dijeron de todo en redes

Por su parte, el religioso confirmó este retorno a la alianza de la izquierda, asegurando que "todo se arregla hablando. La humildad de Gustavo Petro es la garantía de que Colombia será transformada social política y económicamente. Es la firmeza del amor. Vamos a la consulta con la firme convicción de que es el tiempo de escribir la nueva historia de Colombia".



A Saade se le cuestiona, y de hecho estas críticas fueron una de las principales razones de su retirada hace un mes, que hace unos años hubiera declarado públicamente que "no al matrimonio igualitario, no a la legalización marihuana, no al aborto. Sí familia, sí a la vida”.

Estas posturas, dicen algunos de los militantes, van en contravía con el mensaje del Pacto Histórico en defensa de los derechos humanos y la dignidad y libertad de las personas. En otros sectores incluso van más allá y afirman que esta postura de Petro tiene como fin principal el cálculo electoral para los comicios del 2022.