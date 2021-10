Unión Europea agregó a Colombia en lista de países seguros por COVID-19

El Consejo de la Unión Europea entregó sus nuevas recomendaciones sanitarias para los viajes hacia el bloque y renovó su lista de países considerados seguros debido a su situación epidemiológica con el COVID-19.

En esa lista de países seguros fue incluido Colombia, junto con Argentina, Perú y Namibia. Eso significa que se recomienda reabrir por completo los viajes desde esos países y que se hagan no solamente por motivos esenciales, sino por placer.

El consejo también recomienda levantar las restricciones para las regiones administrativas de China, que son Hong Kong y Macao, y también para Taiwán.

Esa recomendación del Consejo no es vinculante ni de obligatorio cumplimiento para los estados, pero sí les piden que no retiren restricciones de viaje a países que no son considerados seguros.

También hay que señalar que los colombianos pueden entrar a algunos países de la Unión Europea utilizando su carnet de vacunación, pero hay otros a los que es más difícil ingresar y que se rigen por medidas más estrictas o que por ejemplo imponen cuarentena.