El mensaje de Petro al Consejo Nacional Electoral

El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, envió varios mensajes al Consejo Nacional Electoral, a propósito de la discusión que se ha desatado en relación a si su movimiento Colombia Humana podría o no estar en el Pacto Histórico, concretamente presentar listas a Congreso de la República desde ese sector.



“A todos y todas las militantes de Colombia Humana les propongo de tomarse la decisión atrabiliaria por el Consejo Electoral, que renunciemos a la personería jurídica de Colombia Humana. Está por encima el gran esfuerzo de unidad democrática para cambiar a Colombia”, indicó Petro en Twitter.



El líder de la Colombia Humana aseguró que el Consejo Nacional Electoral está conformado por representantes de los partidos políticos “que su inmensa mayoría compiten contra nosotros”.



Agregó que: “las coaliciones son para partidos que sumados no alcancen el 15% en las elecciones de la circunscripción. Como Colombia Humana no participó en las elecciones al Congreso cumpliría el requisito de ley para hacer una coalición”.



Y es que el debate que se ha generado es si Colombia Humana se debe o no considerar un partido mayoritario, porque de serlo, según algunas interpretaciones, no podría estar en el Pacto Histórico debido a que las alianzas entre partidos y movimientos para presentar listadas a Congreso se pueden hacer sólo en casos donde sumados no superen el 15% de la votación del legislativo.

“Un sector del Consejo Electoral pretende trasladar entonces el resultado de las elecciones presidenciales a las parlamentarias, para dividir el Pacto Histórico e impedirle a Colombia Humana participar en el”, añadió.



Cabe mencionar que el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado oficialmente frente si se encuentra analizando o no alguna medida frente a este tema.