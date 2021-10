“He decidido no aspirar más al Senado”: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti anunció que no aspirará al Congreso de la República en el año 2022, sin embargo, aseguró que continuará acompañando al Pacto Histórico y la campaña presidencial del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.



“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo”.

El actual congresista está siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un supuesto enriquecimiento ilícito.



La renuncia de Benedetti se conoce dos días después de que la Fiscalía General ocupará con fines de extinción de dominio un apartamento del congresista en la ciudad de Bogotá.