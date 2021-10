Galán pide que Otoniel no sea extraditado hasta que responda en Colombia

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, será extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por tres Cortes federales, por delitos relacionados con el narcotráfico, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán pidió no efectuar la extradición aún.

"Hace 35 años, la extradición era un disuasivo. Pablo Escobar decía 'prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos'. Pero hoy es otra cosa. Se convirtió en un atractivo para los narcotraficantes", afirmó el exsenador.

Según Galán, ahora la extradición hace que los narcotraficantes "se lleven sus bienes, los entregan allá a la justicia norteamericana con otra información, salen condenados entre 2 y 5 años de cárcel, con Visa ellos y sus familias, mientras en Colombia nos quedamos con la violencia y la corrupción".

Por eso, solicitó directamente al presidente Iván Duque "que no extradite a alias Otoniel, hasta tanto este criminal no entregue sus bienes en Colombia, y no entregue la información que tiene, para que la Fiscalía y los operadores de justicia colombianos puedan avanzar en todos los procesos que tienen a su cargo, para encontrar los nexos sobretodo de políticos corruptos, que se han lucrado de los dineros del narcotráfico, con el apoyo de los narcotraficantes, para perpetuarse en el poder".

Pese a ello, aclaró que su intención es seguir con la cooperación judicial con los Estados Unidos, "pero sobre una base de reciprocidad, equitativa, en donde Colombia no siga cargando con los muertos y la corrupción, y que los dineros de los narcotraficantes se queden fuera del país".