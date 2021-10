Charly García, el rockero que traicionó a San Lorenzo y se hizo de River

Carlos Alberto García es considerado uno de los padres del Rock Latinoamericano. Charly está cumpliendo 70 años y ha sido tendencia en redes sociales con diferentes mensajes. Nació en Buenos Aires en 1951 y no solo es reconocido por su trayectoria como solista, sino sus grupos como: Sui Genereis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

River Plate le ha enviado varios mensajes al cantautor que es reconocido hincha del equipo. Sin embargo, de niño era seguidor de San Lorenzo como se lo contó en 2013 al Diario Olé: "Creo que fue para diferenciarme de mi viejo. Cuando me hice Gallina, 'traicioné' al Ciclón".

Charly también contó en esa entrevista: "En mi adolescencia me incliné definitivamente por River. Me gustó la camiseta, esos colores son alucinantes. Y porque cuando lo empecé a ver, en los 60, era un equipazo. Ermindo y Daniel Onega, Antonio Carrizo, Pinino Más. Por ellos iba a la cancha. A veces solo, a veces con amigos. Como no teníamos plata, entrábamos cuando abrían las puertas en el segundo tiempo".

Le puede interesar

En 2009, Charly García recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical. El cantante que ha vivido en medio de las polémicas también fue gran amigo de Diego Armando Maradona, aunque nunca escondió su admiración por Pelé al que definió como un gran atleta.

La salud de Charly García se ha venido deteriorando. En junio de 2020 estuvo internado varios días y se temió lo peor. Finalmente, se descartó que sufriera de Covid-19 y sus seguidores esperan que haya Charly para rato.