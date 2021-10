Sigue la polémica: Cali exige audios del VAR y que les cambien el árbitro

El Deportivo Cali dirigió una carta a la Comisión arbitral presentando su protesta por lo ocurrido en el partido ante Atlético Nacional por la semifinal de la Copa Colombia. "Fueron las únicas personas que no vieron la clara mano del defensor", esto refiriéndose a Nicolás Rodríguez, encargado del VAR.

Los 'azucareros' también hablaron del gol en "evidente fuera de lugar" en el partido de ida de Palmaseca que significó el 2-2. Volviendo a la mano aseguran que "no estaba en posición natural" y además hicieron una petición: "nos gustaría tener accedo a los audios del VAR en el momento de esa jugada".

La protesta del Deportivo Cali no quedó ahí. "Hoy con sorpresa conocemos que el árbitro del próximo domingo en Rionegro...será el señor Nicolás Gallo, quien de manera increíble nos ha perjudicado en varios partidos, no solo como árbitro, sino en el VAR. Por esta razón, les solicitamos que no sea el señor Gallo el árbitro...".

Marco Aurelio Caicedo, presidente del club, es quien firma la carta. Además, le mandaron copia a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.