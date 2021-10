Ante Once Caldas, Equidad quiere volver a ganar y pelear por los ocho

Once Caldas vive un presente que quisiera olvidar, mientras que La Equidad busca no caer en el abismo de los equipos que se quedan fuera de los ocho mejores. Ambos miden fuerzas este jueves en el inicio de la Fecha 15 de la Liga Colombiana.

En el estadio Palogrande de Manizales y desde las 6:00 de la tarde se abre el telón de la jornada 15 de la Liga Colombiana tras la fecha de clásicos, que dejó varios cambios en la tabla del campeonato. El partido lo podrá vivir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Once Caldas y Equidad llegan con una similitud al partido: ambos llevan dos duelos sin conocer la victoria, pero el club bogotano está mejor ubicado en la tabla y todavía tiene chances de acceder a los cuadrangulares finales.

El equipo de Alexis García ocupa la casilla 16 de la tabla con 15 puntos y aunque las posibilidades son escasas, existen. Una seguidilla de victorias podría poner al club 'asegurador' dentro de los ocho y clasificarlo a la siguiente fase.

La historia es distinta para Once Caldas, que es penúltimo en la Liga con apenas 9 puntos, solamente ha cosechado dos triunfos en lo que va de torneo y no tiene oportunidad de meterse a los ocho, pero debe ganar, pues las críticas de los hinchas no se han hecho esperar.

En los últimos días se conocieron enfrentamientos que han tenido jugadores del 'blanco-blanco' con aficionados que, molestos, reclaman por los malos resultados.