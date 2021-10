Clásico de necesitados: América y Cali se enfrentan por un cupo en los ocho

América y Deportivo Cali se miden este sábado en la fecha 14 de la Liga Colombiana en un clásico en el que ambos equipos necesitan un triunfo para acallar las críticas de las últimas semanas por los irregulares resultados, pero sobre todo, porque ambos necesitan sumar para entrar al grupo de los ocho primeros.

El técnico Rafael Dudamel, que tomó al Deportivo Cali hace cinco fechas, y Juan Carlos Osorio, con fuertes críticas por los resultados con América, no tienen margen de error en el clásico, pues una derrota sería quedar más lejos ocho.

En la fecha pasada, América empató 1-1 con Millonarios en Bogotá, resultado que lo dejó en la novena posición con 18 puntos y muy lejos del líder Atlético Nacional, que tiene 32 unidades.

Deportivo Cali, por su parte, dejó escapar en casa el triunfo ante La Equidad con el empate 2-2. Los 'Azucareros' llevan 17 puntos y están ubicados 14.

Juan Carlos Osorio confía en que a sus delanteros finalmente se les abra el arco y recordó que ante Millonarios tuvieron varias ocasiones de gol, pero no se concretaron: "No los voy a crucificar. No se nos están dando las cosas, pero a futuro cambiaremos eso".

El duelo por la fecha 14 entre América y Cali se vivirá desde las 4:00 de la tarde este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, y usted podrá disfrutarlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.