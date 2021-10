¿Tareas sin Internet? Barranquilleros ganan concurso con iniciativa de red

Para la edición 2021 del concurso 'Solve For Tomorrow 2021' de Samsung, jóvenes de diversas instituciones educativas presentaron iniciativas que buscan responder a problemáticas sociales que se viven en el país. Entre esas, por supuesto la falta de conexión a internet.

El proyecto ganador está integrado por Daniela Maldonado Angarita, Anshyrly Andrea Chacón Arbeláez, Luz Merys Atencio Díaz y Melwin David Guzmán Guzmán, quienes pertenecen a la Institución Educativa Comunitaria Metropolitana de Barranquilla y fueron liderados por el profesor Alex Alberto González Jurado.

'Themis', como denominaron a esta iniciativa, busca que los estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, tengan la posibilidad de acceder a contenidos educativos e interactuar en tiempo real con otros compañeros a través de una red independiente gratuita.

"Nuestro proyecto no sólo favorecería la conectividad de los 414 estudiantes que actualmente no tienen cobertura educativa por falta conectividad, también permitiría que estudiantes con conectividad puedan ingresar a estos contenidos. Además, Themis podría ser implementada en otras escuelas rurales", destaca Dreamers, equipo ganador de Solve For Tomorrow 2021.

Cabe destacar que, para la quinta versión de "Solve for Tomorrow", se inscribieron 1.700 proyectos de 26 departamentos y 105 municipios del país.