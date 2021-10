Tadej Pogacar ya piensa en su tercer Tour: "Es un hermoso recorrido"

El esloveno Tadej Pogacar calificó de "completo" el recorrido del Tour de Francia de 2022, presentado este jueves por los organizadores y en el que deberá defender el título conquistado en las dos últimas ediciones.

"Es un hermoso recorrido, interesante desde la primera a la última etapa. Tiene 'sprints', viento, adoquines, ascensos cortos, otros largos, otros escarpados. Es un Tour muy completo", analizó el ciclista del UAE.

El esloveno reconoció que las etapas con viento pueden ser peligrosas, por lo que aseguró que irá a reconocerlas para evitar perder tiempo en abanicos, como ya le sucedió en 2019.

Aunque todavía queda mucho para su inicio, Pogacar reconoció que "hay más presión cuando ya se ha ganado una vez" el Tour, pero indicó que está deseando volver a la carrera para afrontarla con ambición.

Ganador hace menos de una semana del Tour de Lombardía, el esloveno reconoció que ha acabado cansado la temporada y que ahora necesita unos días de reposo para afrontar la siguiente.

El Tour regresará el año próximo a La Planche des Belles Filles, escenario de su victoria en una contrarreloj que certifico su primer triunfo en 2019.

"Será una etapa dura e incierta. Pero quedará mucho hasta el final del Tour. A mi me traerá grandes recuerdos, no he olvidado ningún instante de aquel ascenso y estoy impaciente por subir de nuevo", señaló.