Nuevamente hunden proyecto que proponía prohibir el uso del glifosato

El proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la lucha contra los cultivos ilícitos, por segunda es hundido en el Congreso de la República. La iniciativa se discutió en la Comisión Quinta del Senado y al ser sometida una ponencia de archivo, presentada por los senadores José David Name y Alejandro Corrales, está fue aprobada.



El senador Corrales aseguró, uno de los autores de la ponencia de archivo, aseguró durante su exposición que “la lucha contra los cultivos ilícitos requiere de una estrategia que incluya programas de erradicación voluntaria y forzosa”. El congresista expuso otros argumentos para oponerse al proyecto.



“Los enemigos de la aspersión aérea, definitivamente, siempre serán esos grupos y carteles de narcotraficantes que hay en el sur del país, estarán muy angustiados porque se reanude la aspersión aérea con glifosato. Creo que nos deberíamos poner de acuerdo en esta Comisión Quinta en algo y es que el enemigo no es el glifosato, no es el herbicida, el enemigo es la coca, el enemigo no es un herbicida que legalmente se utiliza en todos nuestros cultivos, el enemigo es el narcotráfico”, indicó el senador Corrales.

El senador Antonio Sanguino, uno de los congresistas que promovió la iniciativa, lamentó el hundimiento de este proyecto de ley que no alcanzó a superar el primer debate.



“Una vez más las mayorías de la coalición de Gob en la #ComisiónV hundieron el proyecto #ProhibanElGlifosato. Los campesinos, el eslabón más débil de la cadena es la que más sufre las graves afectaciones del Glifosato. Insistiremos en su prohibición las veces que sean necesarias”, indicó el senador Sanguino en su cuenta de Twiter

Este proyecto de ley había sido archivado en la legislatura anterior.