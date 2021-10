Residente a J Balvin: "El mensaje que le escribiste a tu país, lo hice yo"

Parece que a Residente no le pareció tan buena idea lo que hizo J Balvin en su cuenta de Instagram de subir unas fotografías acompañado de un carro de hot dogs para promocionar el remix de la canción ‘Sal y Perrea’ de su colega Sech en el que él participa, y le volvió a ‘cantar la tabla’, asegurando que él fue quien le redactó el mensaje que el colombiano publicó durante el Paro Nacional.

En el video, Residente comienza mandándole un mensaje al padre de Balvin, en el que le dice que, en lugar de compararlo con un economista, le enseñara valores: “No todo es dinero, es importante, pero no lo es todo, también existe la honestidad y la lealtad, la que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te treparon la carrera los mandaste al carajo”.

“Debes tener compasión por los demás como la que yo te tuve cuando me llamaste llorando pidiéndome que bajara el video, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes dijiste “respeto tu opinión” ¿qué más falso que decir una cosa por WhatsApp y ante la gente decir otra? Yo soy el mismo siempre en redes y en persona, no soy 20 personas distintas como tú”, agregó el cantante puertorriqueño.

Luego de esto, aseguró que ellos habían llegado al acuerdo de que cada uno iba a borrar lo que escribió respecto a la discusión de los Grammy y que no iban a hablar más del tema, por lo que lo sorprendió que saliera con esa estrategia de marketing: “Tú rompiste la palabra; mi padre me educó con otros principios como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás, esa es la diferencia entre tú y yo, yo comparto mis cervezas a los carritos de hot dogs y tú haces un merch para facturar dinero a cuesta de su trabajo en vez de ayudarlos”.

Residente continuó con su desahogo y aseveró que él fue quien redactó el único mensaje que Balvin publicó en sus redes sociales durante el paro nacional en Colombia: “Hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país Colombia durante las manifestaciones, el único mensaje que le escribes a tu país te lo redactó un puertorriqueño, porque no te sale ni eso; para colmo, lo copias literalmente y eres tan mentiroso le pones José como si lo hubieras escrito tú, yo pensé que lo ibas a adaptar. Tu país quemándose en llamas y tu pensando en sacar un disco, el negocio, socio”.

Por último, el cantante de ‘Atrévete te-te’ indicó que él intentó ser amigo del antioqueño, pero que él era tan “embustero y mentiroso” que no era posible y remató diciendo: “Te voy a dar ideas para la franquicia de hot dogs: Me quedé sin rimas hot dogs, el Tibio de Medellín hot dogs, Te llamé llorando hot dogs, Ninguno de mis hits son míos hot dogs, para que los apuntes”.