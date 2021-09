El movimiento urbano no empezó contigo: Orishas a J Balvin

En las últimas horas J Balvin se ha convertido en toda una tendencia en las redes sociales. Y es que, el colombiano no resistió no ser nominado a los Latin Grammy en muchas categorias. Ante eso, afirmó que los premios no apoyan al gremio de la música urbana, lo que desató una ola de críticas en las plataformas digitales.



La reacción más viral tuvo que ver con Residente quien comparó la música del colombiano con un carro de comidas de la calle frente a un restaurante con estrellas Michelín. Sin embargo, esta no fue la única reacción. Por su parte, Orishas agradeció la nominación recibida por mejor nación urbana en esta edición y luego envió un mensaje al colombiano.

"El movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas en el 99 cuando nos nominaron a best alternative, porque ni siquiera existía la categoría", afirmó.

Finalmente, Orishas agregó que un artista urbano es quien se pone en los zapatos de la ciudadanía y criticó que el paisa no se manifiesta ante la situación de violencia que sucede en el país. "El movimiento urbano nació para muchas cosas, entre esas cambiar mentes y cambiar sociedades", reiteró.