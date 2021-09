"Le quedó grande la presidencia": Ingrid Betancourt sobre Iván Duque

En el marco del conversatorio realizado en la Universidad Externado, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt manifestó que el presidente Duque "es una persona amable y de buenas intenciones"; sin embargo, dijo que "posee un gran enemigo que es su propio ego". También se refirió a temas de paz y víctimas.

Al referirse al presidente Iván Duque, aseguró que "quienes lo rodean no están a la altura de los desafíos del país" y que le "resulta necesario lograr que quienes lleguen a los cargos públicos lo hagan de una manera diferente". Añadió que "creo que le quedó grande la presidencia".

Sobre Juan Manuel Santos, expuso que es una persona que quiere y admira por haber logrado la paz para Colombia y es alguien a quien "le debo mi vida y mi libertad", agregó. En cuanto al senador Gustavo Petro, comentó que se siente a fin a su política y lo admira por su capacidad investigativa y de denuncia; sin embargo, considera que "ha tenido el desliz de pensar que el fin justifica los medios" y le preocupa sus ansias de poder las cuales se convierten en algo destructivo.

Respecto al expresidente Álvaro Uribe, señaló que, en su momento, "fue el único que supo entender lo que necesitaba Colombia". Su acción sistemática para derrotar las FARC militarmente fue un preámbulo que dio pie al proceso de paz; sin embargo, fue un presidente que, según ella, "la mantuvo secuestrada" por cuanto no quería negociar.

A pesar de su admiración por el expresidente Uribe, Betancourt afirma que hay una serie de hechos que lo desdibujan ante sus ojos como "no haber entendido que era el momento de la paz" y "haber echo todo lo posible por ponerle talanqueras a un proceso de paz que se convirtió en la pequeña luz al final del túnel" que tienen las nuevas generaciones para construir una Colombia diferente. "Para mi Uribe es una oportunidad perdida", agregó.

También se refirió a las declaraciones de la senadora Sandra Ramírez en la que mencionaba que los secuestrados tenían "comodidades", argumentó que no fue así: "nunca tuvimos camas, [...] querer reducir los años de tortura a un espacio civilizado, donde nos hubieran dado un techo, una cama y de comer, es no haber entendido lo que hicieron con nosotros", comentó.

Betancourt también se refirió al proceso de paz argumentando que "somos la paz de Colombia y si no se pudo reversar la paz, fue porque los colombianos no lo quisimos", pues ella esperaba ver una deconstrucción del proceso tras el paso del gobierno de Iván Duque.

Finalmente, recalcó que el proceso, cuyo núcleo son las victimas, no se les ha tenido en cuenta, pues se creado un espacio jurídico y político para los victimarios el gobierno, pero no para quienes sufrieron el impacto de la guerra. Hizo un llamado a la reconciliación y a cambiar de mentalidad para llegar al perdón "si uno no perdona carga con el odio y la venganza", añadió.