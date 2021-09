Greeicy no pudo ir a los Billboard porque le negaron la entrada a EE.UU.

La artista Greeicy Rendón contó en su cuenta de Instagram la amarga experiencia que vivió en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Miami (EE.UU.) a participar en los Billboard, aceptando la invitación de la industria, pero no la dejaron abordar el avión.

“Tenía una invitación súper linda junto a Mike con los Billboards, íbamos a estar en los premios, iba a presentar, mejor dicho, esta semana iba a ser productiva y llegué al aeropuerto y me bajaron del avión”, relató la cantante.

“No tenía presente que, como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa y tenía que haber estado mínimo 15 días fuera de Europa para viajar, entonces no pude ir a ver a mi chico, que, además, no veo a Michael hace mucho tiempo. Me dejaron con las uñas, el peinado y la ropa lista”, complementó la artista.

Greeicy aceptó que el error fue de ella y pues se resignó a quedarse y no participar de los premios que se celebraron el 23 de septiembre: “me dejaron con las uñas listas, con el pelo arreglado, con la ropa lista, en fin”.

La gala de los premios Billboards a la Música Latina se celebraron este jueves y Bad Bunny arrasó al alzarse con diez galardones en una ceremonia emotiva en la que se rindió homenaje a Juan Gabriel y Johnny Ventura y se reconocieron las carreras de Daddy Yankee, Paquita la del Barrio y Maná.