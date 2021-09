Concursante en 'La Voz Senior' sorprendió con un estriptis... ¡En vivo!

'La Voz Senior' en Caracol TV ha sido voz de todos los días en los colombianos, quienes han disfrutado y cantado con personas mayores en este concurso.

Danilo Escobar fue uno de los participantes que llamó la atención en este proceso, pues al cantar el bolero 'Por qué no he de llorar', lo finalizó con un estriptis, aunque no pasó.

En plena presentación, Natalia Jímenez bromeó con él y le siguió el juego al momento de que se desnudara, pero cuando fue al pantalón lo frenó: "el pantalón no, el pantalón no, hasta ahí".

"Hay mucha gente que cree que porque uno llega a los 50 años se va abandonando. Compito conmigo mismo, con mi cuerpo, no compito con nadie", dijo el participante en ese programa.