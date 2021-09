Tomás Uribe entra en el debate sobre exclusión a candidatura de Rodríguez

Luego de que el Comité de Ética del Centro Democrático decidiera excluir al representante y precandidato Edward Rodríguez de la contienda interna para ser el candidato del uribismo, sin motivos según el congresista, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe salió en defensa del parlamentario.

"Edward Rodríguez fue el autor de la ley de delitos electorales que penalizó con cárcel la compra de votos. Antes de esta ley la compra de votos no daba cárcel. Cualquier veto ético a alguien que ha construido por 20 años el Centro Democrático debe tener un sustento objetivo que sea público", indicó el también empresario.

Al igual que Tomás, integrantes del partido también cuestionaron la decisión del comité. "¿Cuáles fueron las razones que tuvo el Comité, distintas al veto de un precandidato, para excluir y sacar del camino a otro precandidato?", comentó el senador Ernesto Macías.

Incluso el abogado Iván Cancino, quien ha fungido como defensa de Rodríguez, señaló que "en el pasado el comité del Centro Democrático ya trató de excluirlo; lo defendimos y ganamos. Hoy, sin proceso alguno, el mismo comité lo deja por fuera de una aspiración legítima. Toda su vida es clara, ya la Corte lo sacó de responsabilidad y el Consejo de Estado igual".

Por ello, el propio Rodríguez aclaró que "no he sido sancionado, ni notificado de proceso alguno en mi contra dentro del partido. El veto que hoy pretenden imponerme es un ataque mezquino a mi buen nombre, mi verdadero patrimonio. Una opinión con tufillo político no me arrodilla, ni tiene el poder de aniquilar mi aspiración de seguir sirviéndole al país".