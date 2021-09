Manito, los sonidos del reggaetón desde Suiza

Manito es un artista suizo que se ha enamorado del género urbano que suena por el continente americano, por ello, viajó por diferentes países y llegó a Medellín para especializarse en el reggaetón

“Claramente el ritmo que me da ganas de moverme, que no puedo escuchar un tema sin querer moverme, no importa donde sea” así expresó Manito a Caracol Radio las razones por las que se enamoró del género urbano.

Manito ha presentado varias canciones como “Ganas”, “Ángel o demonio”, “Hasta luego” y “Sueño lúcido” temas que hacen parte de su EP titulado “Con el corazón” que curiosamente nace de la frase representativa del cantante Yeison Jiménez

Este artista suizo ha ganado amplia repercusión en su país por esa propuesta innovadora, fue incluido en las canciones más sonadas de la emisora más importante del país. Además el artista tiene como meta ayudar al crecimiento y el fortalecimiento de la industria de la música urbana en su país.