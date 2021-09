Thomas Richards, ícono del teatro está en Colombia

Hacía años que Idartes quería tener en los escenarios de Bogotá al icónico director teatral Thomas Richards, este año el sueño se hizo realidad. El neoyorkino residente en Italia está en la capital colombiana con montajes como los recientes “Sin fronteras” y “The Underground”.

CARACOL RADIO habló con el director quien, con la traducción del actor español Javier Cárcel-Hidalgo, contó que en su compañía de teatro hay varios talentos de Colombia como Gina Gutiérrez, quien protagoniza “Sin fronteras”.

La presencia de Thomas Richards y su compañía en Bogotá, hace parte de la celebración de los 10 años de Idartes. Entre las actividades con las que el director de teatro tendrá contacto con las audiencias están los conversatorios y la presentación de las obras.

La visita a Colombia hace parte de una gira que también los llevará a Chile, Argentina y, de ser posible, por más lugares. La gira se titula “The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards”

The Underground: Funciones el 17 y 18 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán desde las 7:00 p.m. la obra es una creación de Richards que surge a partir de los cuestionamientos de la novela de Dostoievski. Los personajes, que han cobrado vida para investigar este tema, se disuelven gradualmente, y los actores se quedan para enfrentar a través de la acción, las preguntas que el texto ha sacado a la luz.

Sin Fronteras: Funciones el 20 y 27 de septiembre en el Teatro Libre del centro a las 7:00 p.m. Es una adaptación de la obra del chileno Guillermo Calderón. Basada en una historia durante el terremoto que experimentó chile en 2010. La historia gira en torno a una ONG.

¡Han!: el 21 y 22 de septiembre, en este unipersonal una mujer joven viaja entre el pasado y el presente, para forjar una comprensión sobre lo que será su devenir.

Gravedad: el 28 y 29 de septiembre, otro “solo” basado en historias de chilenos exiliados en Suecia, Gravedad nos transporta a través de memorias de regreso y desarraigo, cuestionando nuestra constante atracción hacia lo que se percibe como una patria.

