Gobernador de California derrota posible destitución y se queda en cargo

El gobernador de California, Gavin Newsom, sobrevivió a la votación por su destitución y continua en el cargo. Millones de residentes del estado más poblado de los Estados Unidos rechazaron la revocatoria propuesta por los republicanos. Sin embargo, el principal opositor alega fraude electoral.

El demócrata Gavin Newsom derrotó una campaña que buscaba su revocatoria liderada por la bancada republicana. Con el 62% de los votos a su favor el gobernador permanecerá en su cargo. El condado de Los Ángeles fue uno de los territorios que más respaldó la labor de Newsom.

Fueron los temores sobre la nueva ola de contagios de coronavirus en los Estados Unidos, los que le otorgaron la victoria al demócrata. Newsom ha sido uno de los gobernadores más agresivos del país para el manejo de la pandemia, al exigir la vacuna y el uso de máscaras en el estado, políticas a las que se opusieron sus rivales republicanos.

Actualmente California es uno de los territorios del país con la mayor tasa de vacunación y con la menor cifra de nuevos contagios.

El principal rival republicano, Larry Elder, afirmó que hubo fraude electoral, una denuncia sin pruebas a la que Newsom calificó de una práctica turista peligrosa.

"Solo en los últimos días, el expresidente dijo que esta elección fue amañada. La democracia no es una pelota de fútbol. No se tira a la basura", "es posible que hayamos derrotado a Trump, pero el trumpismo no está muerto en este país" dijo Newsom tras conocer los resultados de la votación.