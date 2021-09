El 29 de octubre se estrena “Kairós” dirigida por Nicolás Buenaventura

La historia de Amaranto, un hombre de extracción y carácter humilde quien, tras varios años de ser cajero bancario de repente se convierte en desempleado y no tiene otra opción que continuar sirviendo a sus ex compañeros, ahora como auxiliar en trabajos varios. Este es el comienzo del argumento de “Kairós”, la más reciente película de Nicolás Buenaventura.

El escritor, director y cuentero caleño, en CARACOL RADIO, dijo que en la mitología griega hay tres personajes relacionados con el tiempo: Aión que es la eternidad, Cronos el titán que se come a sus hijos y es el tiempo que pasa y no lo podemos detener y el tercero que es Kairós al que a veces no podemos ver, si lo vemos no lo identificamos y si lo atrapamos solo podemos tomarlo de un mechón que cuelga por su rostro, en referencia a lo difícil que resulta.

Agrega que la película Kairós es el resultado de varios años de querer llevar al cine una historia que tenía en su imaginación hace mucho. Es el resultado de muchos Amarantos y Amarantas, personas que con su trabajo silencioso, sencillo y desapercibido, son ignorados a propósito por la sociedad.

Nicolás Buenaventura dice que el Amaranto de su película encarna a esos personajes cotidianos quienes son percibidos de diferentes maneras, dependiendo de quien los mira o conocen. En la cinta hay quienes invisibilidad a Amaranto, pero también quien lo admira desde una inspección infantil, quien lo describe como caballero, quien le reconoce su sabiduría e incuso quien lo ve con desconfianza.

La película Kairós, dirigida por Nicolás Buenaventura, llegará a las salas de cine el 29 de octubre y la recomendación es llegar a la sala sin prevención alguna. No intente adivinar el final porque seguro no le atinará y disfrute de una historia reposada pero con un trasfondo muy reflexivo.