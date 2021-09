D1 y el supuesto aniversario con el que están estafando a colombianos

Los delincuentes no parecen cansarse y es que las modalidades para obtener los datos en Internet no se renuevan pero sí se modifican. Precisamente hace unos meses circuló el supuesto aniversario de los almacenes Éxito y ahora el turno es para los usuarios del D1.

Según se ha denunciado a través de redes sociales, los ciberdelincuentes desplegaron una campaña maliciosa que busca quedarse con sus datos y el de sus contactos. El modo de operación afirma que la compañía de supermercados está de aniversario y dará un descuento a quienes entreguen sus datos.

Sin embargo para poder acceder al supuesto descuento se debe enviar el mensaje a más contactos, así esta campaña se masifica estafando a más y más usuarios. Entre los datos que piden, los delincuentes solicitan información personal como la dirección, teléfono, correo y muchos más.

¿Qué hacen con mis datos?



Estos datos soy muy importantes porque los delincuentes están accediendo directamente a toda su información. Por ejemplo, en casos extremos podrían llamar a extorsionarlo, vigilarlo o vender sus datos por dinero para que empiecen a llegarle más estafas o publicidad de marcas.

Finalmente, desde los almacenes D1 han hecho un llamado para desmentir esta supuesta campaña y pidieron a los usuarios no ingresar a este tipo de enlaces que pueden llevarlos a estafas.

¿Cómo proteger mis datos?

Inicialmente, tenga en cuenta que las ofertas demasiado buenas normalmente suelen ser estafas. Por eso, se recomienda verificar en las páginas oficiales de las empresas qué tipo de descuentos y garantías hay.

Además, se debe ser precavido y no creer en todo lo que le dicen a través de su celular. Antes de emitir cualquier transacción o dar su información verifique las cuentas o mensajes hacen parte de servicios empresariales legales, solo hace falta que Google si existe ese descuento y listo.

Por supuesto, no haga parte de las campañas y no reenvié mensajes si no sabe que son reales o falsos. Usted puede estar ayudando a estafar a sus contactos.