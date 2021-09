Embajador Plata admite que se equivocó en declaraciones sobre escritores

A través de una carta el embajador de Colombia en España Luis Guillermo Plata reconoció que pudo cometer un error al hablar de neutralidad en cuanto a los escritores colombianos invitados a la feria del libro de Madrid.

“Me equivoqué. Desafortunadamente, el modo en que empleé mis palabras distorsionó el sentido último de lo que quería expresar”, aseguró el embajador al aclarar que su intención no fue “calificar a los autores como neutrales”, sino buscar una selección imparcial.

Plata aseguró que no tiene ninguna intención en rechazar a algunos escritores y que la decisión no fue bajo su objetividad: "No tengo la facultad ni pretendería hacer algo así. Hay decisiones que se toman colegiadamente y nosotros como embajada ejecutamos. No soy quien defino ni toma decisiones del mérito de una persona o no para ser invitado o no”.

Cabe recordar que en las últimas horas la Cancillería Colombiana aseguró que "tanto la programación como la selección de los libros se realizó a través de cuatro ejes temáticos previamente enunciados y adicionalmente, se tuvieron en cuenta criterios como: diversidad regional, diversidad generacional, participación igualitaria de hombres y mujeres, representación de diversos géneros literarios”.