Armando Benedetti se entregará a la Fiscalía

A través de sus redes sociales, el senador Armando Benedetti anunció que se entregará ante la Fiscalía en Barranquilla, para ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia por una supuesta orden de captura en su contra.

Tras asegurar que se enteró de dicha orden por "personas influyentes del país", el senador aseguró que el informe con el que lo llamaron a indagatoria tiene fallas estructurales y que no hay testigos ni pruebas de supuesto enriquecimiento ilícito.

“La Procuraduría dice que el informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías, etc. No hay un testigo, no hay una sola prueba, solo conjeturas de los investigadores”, manifestó en redes.

Las declaraciones de Benedetti se dan en medio de la investigación que se adelanta por supuestamente incurrir en enriquecimiento ilícito.