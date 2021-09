Rafael Pardo acusa a Pastrana de usar Comisión de la Verdad "para mentir"

Luego de que el expresidente Andrés Pastrana afirmara en la Comisión de la Verdad que el exministro y excongresista Rafael Pardo le había ofrecido un 'pacto de silencio', para no divulgar los narco-casetes que aparentemente revelaban la financiación del cartel de Cali a la campaña del también expresidente Ernesto Samper, Pardo negó las acusaciones.

Pastrana, durante su participación en la Comisión de la Verdad, había asegurado que "al pacto de silencio de Pardo dije que no. Y él me advirtió que entonces tendríamos que resignarnos a largas investigaciones de la Fiscalía. Yo dije que procedieran, porque no tenía nada que esconder".

Al respecto, de manera enfática, el exsenador Pardo consideró que "es muy bajo usar a la Comisión de la VERDAD para MENTIR. No busque visibilidad usando a las personas decentes. Conmigo no, señor Pastrana. Es la segunda vez que usted miente: nunca le propuse semejante pacto. El país sabe quién es quién en esta historia".

Sobre lo dicho por Pardo en sus redes sociales, el líder conservador y también exalcalde de Bogotá, no se ha referido de momento.