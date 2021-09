“No me he sumado a la Coalición de la Esperanza”: Alejandro Gaviria

En las últimas horas surgió una invitación de la Coalición de la Esperanza a Alejandro Gaviria a conversar sobre la contienda electoral del 2022. Luego de esto, el exrector de la Universidad de los Andes confimó que en los próximos días hablará con ese sector político, pero aclaró que aún no pertenece a este.



“Quisiera aclarar que yo no me sumado, no me he unido a la Coalición de la Esperanza. La prioridad principal de esta campaña es conversar con la gente, es sumarle a mi visión historias de vida, es el diálogo popular”.



Agregó que próximamente conversará no sólo con la Coalición de la Esperanza, sino con otros sectores políticos.



“Así como voy a hablar con la gente, seguramente tendré conversaciones con varios sectores políticos y en varios semanas, en un mes o algo así, tendré una conversación con los miembros de la Coalición de la Esperanza para intercambiar ideas sobre el futuro de Colombia, Colombia como lo he repetido varías veces, tiene futuro, tiene que tener futuro”.

El pasado miércoles Alejandro Gaviria inscribió el comité promotor de firmas con el que busca avalar su candidatura presidencial.