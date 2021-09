¿Sin ‘camello’? Reconocida empresa internacional abre vacantes en Colombia

La empresa estadounidense Oracle, dedicada a diversos proyectos tecnológicos, está en Latinoamérica buscando nuevos talentos que se sumen a su equipo de trabajo en campos como: ventas, preventas, atención al cliente y consultoría, entre otros.

Son alrededor de 500 vacantes en la región y para Colombia se buscan 21 profesionales para cargos como: consultor de 5G, consultor de automatización de la nube, líder del programa Oracle Next Education para Latinoamérica y director del programa Oracle Next Education, etc.

Entre los requisitos que se están pidiendo para acceder a estas opciones laborales están tener un título profesional y un nivel de inglés avanzado.

De acuerdo con las palabras del Gerente de Oracle para Colombia, Fabiano Matos, esta es una oportunidad para las personas que vean en la tecnología una herramienta con la que pueden crear posibilidades infinitas.

Para conocer el proceso y más acerca de estas vacantes visite este enlace.