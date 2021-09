Exfiscal Martínez defiende manejo que le dio al caso Odebrecht

Ante la decisión de la Corte Constitucional de ordenar a la mesa directiva del Senado retomar el debate por el caso Odebrecth, que se desarrolló en 2018, para que los citantes hicieran las conclusiones del mismo, esa corporación dio cumpliento al fallo.



En la conclusión del debate, participó de manera virtual el exfiscal Nestor Humberto Martínez, quien defendió las actuaciones de la institución que dirigió.



“En tiempos de mi gestión se judicializó 91 personas, pero no como dicen de forma un poco canalla que se judicializó sólo a mandos medio. Se judicializó y se condenó al Viceministro y director del INCO de la época, que fue factor central de toda esta corrupción, al exsenador Otto Bula, hubo judicialización del alcalde Bogotá por todos los casos que tenían que ver con Tunjuelo-Canoas, en los cuales también hubo coimas de Odebrecht, se investigó al director de la ANI, la nueva Fiscalía ha reiterado esas imputaciones, ósea no forma de decir que no había fundamentos para llevar a cabo esas actuaciones procesales".



Martínez además indicó que nunca se mencionó una actuación irregular del Grupo Aval en el caso de Odebrecht.



“Cuando terminó el debate en noviembre del año 2018, en donde el senador Petro y el Senador Robledo insinuaron que había responsabilidad por parte del Grupo Aval, le pedí a la coordinadora del grupo de investigadores, que era la vicefiscal general de la Nación, que por favor evaluarán si había algún tipo de responsabilidad por parte del Grupo Aval y de sus accionistas mayoritarios y de sus directores, y en ese entonces, en diciembre del año 2018, el propio coordinador de todo ese grupo de fiscales le escribió al despacho de la Fiscalía este correo electrónico, que tengo a la mano, en donde se dice expresamente ‘me permito comunicarle que dentro del trámite investigativo del caso Odebrecht nunca, nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal relacionada con los representantes del Grupo Aval, salvo el nombre de José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana”, indicó el exfiscal Martínez.

Sin embargo, durante el debate el senador Jorge Enrique Robledo lanzó duros cuestionamientos contra el exfiscal Nestor Humberto Martínez y la forma en que se desarrollaron las investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia.



“Tengo la certeza de que Néstor Humberto Martínez actuó a sabiendas de qué era lo que estaba pasando. Si en este país hubiera una investigación seria, si algo se ha debido investigar es hasta dónde Nestor Humberto Martínez, además de otros asuntos de conveniencia, llegó a la Fiscalía con el propósito de defender los intereses de sus amigos en ese negocio”, aseguró Robledo.



En el mismo debate Gustavo Petro indicó que “no hubo investigación a profundidad de Odebrecht. ¿Y por qué? Porque los sobornados son los dueños del poder político en Colombia, son los dirigentes de los partidos políticos tradicionales de este país”.



Petro añadió que “el fiscal Nestor Humberto Martínez fue el que garantizó que no se supiera en Colombia quiénes recibieron los 50 millones de dólares que entregó Odebrecht en el país”.