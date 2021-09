Biden prometió defender derecho al aborto tras polémica ley en Texas

El estado de Texas, al sur de Estados Unidos, dejó en vigencia a partir de este 1 de septiembre una ley que prohibe a las mujeres elegir si acaban con su embarazo a las seis semanas de gestación y no contempla excepciones como incesto o violación.

La ley ha generado polémica por ser extremadamente restrictiva, y ahora el presidente Joe Biden afirmó que "viola flagrantemente el derecho constitucional" al aborto, que en Estados Unidos estableció la Corte Suprema por el reconocido caso "Roe vs Wade" de 1973.

En un comunicado el mandatario afirmó que su gobierno está comprometido con el derecho constitiucional y expresó preocupación especialmente por un punto de la ley que deja en manos de particulares la posibilidad de imponer denuncias. Considera que eso puede genera consecuencias negativas en familias en donde alguien haya tenido un aborto.

Biden sin embargo no anunció acciones legales de su administración contra esa ley. Se cree que la razón es que su diseño es para que los tribunales no tengan opciones de detenerla, pues no nombra a funcionarios del gobierno como acusados.

El presidente también está preocupado porque afirma que la ley va a dificultar el acceso de las mujeres en Texas a la atención médica, sobre todo si son de bajos ingresos o pertenecen a minorías.